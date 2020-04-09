2020-04-09T10:51:39+03:00
Общество

Владимирская мэрия объявила аукцион на разработку концепции парка у ДТЮ

Она обойдется в 4 миллиона рублей
Артём Черепанов
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Администрация города Владимира разместила аукцион на разработку концепции благоустройства парка у ДТЮ на улице Мира. Проект обойдется городской администрации в 4 миллиона рублей. Подрядчика определят 19 мая.

Предполагается, что перед началом создания концепции благоустройства, проектировщик проведет опрос владимирцев о том, что они думают о парке. Потом проектировщики почитают, что горожане пишут о парке в соцсетях, после чего возьмутся за создание проекта.

Заказчик представляет себе парк у ДТЮ как многофункциональную рекреационную зону с ландшафтной архитектурой. Примерно так можно описать все владимирские парки. То есть, парк у ДТЮ должен выглядеть немногим современнее парка «Дружба».

ИСТОЧНИК KP.RU

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