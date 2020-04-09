Владимирская мэрия объявила аукцион на разработку концепции парка у ДТЮ
Администрация города Владимира разместила аукцион на разработку концепции благоустройства парка у ДТЮ на улице Мира. Проект обойдется городской администрации в 4 миллиона рублей. Подрядчика определят 19 мая.
Предполагается, что перед началом создания концепции благоустройства, проектировщик проведет опрос владимирцев о том, что они думают о парке. Потом проектировщики почитают, что горожане пишут о парке в соцсетях, после чего возьмутся за создание проекта.
Заказчик представляет себе парк у ДТЮ как многофункциональную рекреационную зону с ландшафтной архитектурой. Примерно так можно описать все владимирские парки. То есть, парк у ДТЮ должен выглядеть немногим современнее парка «Дружба».
ИСТОЧНИК KP.RU