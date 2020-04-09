Владимирский детсад №83 получит 500 тысяч рублей за победу в конкурсе «Детский сад года»

9 Апр 2020 2020-04-09T10:47:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Несмотря на режим самоизоляции из-за коронавируса во Владимире, городские конкурсы идут и заканчиваются по расписанию. На этой неделе подвели итоги конкура "Лучший детский сад года". Победителями стали:

1 место – детский сад №83

2 место – детский сад №110 и №93

3 место – детские сады №84 и № 100.

Победители получат денежные призы, которые смогут потратить на развитие садиков:

500 тысяч рублей - «Детский сад № 83»;

по 300 тысяч рублей - Детский сад № 93 и детский сад № 110;

по 200 тысяч рублей - «Детский сад № 84» и «Центр развития ребенка - детский сад № 100».

Всего в конкурсе участвовали 26 детских садов. Оценивалась не только эффективность образовательного и воспитательного процессов, но и взаимодействие с родителями. Например, в садике-победителе №83 созданы «Родительский университет» и "Школа заботливого родителя". Детсад №93 работает с детьми, имеющими расстройство аутического спектра. А в садике №110 работают с высокими технологиями - там реализуется проект «Информационно-компьютерные технологии как инструмент эффективного управления, развития ДОУ».

ИСТОЧНИК KP.RU