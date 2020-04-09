Олег Маханько покинет пост главы инспекции госстройнадзора администрации Владимирской области

9 Апр 2020 2020-04-09T10:42:59+03:00

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6 апреля Олег Маханько был освобожден от должности начальника инспекции госстройнадзора администрации Владимирской области. У него закончился срок действия контракта, который продлять не стали.

Должность главы инспекции гостройнадзора Олег Маханько занял 5 апреля 2019 года. В администрацию Владимирской области он пришел из администрации города Владимира. Ранее он возглавлял отдел архитектурно-строительного надзора управления архитектуры и строительства мэрии. Также, ранее он возглавлял управление капитального строительства Оранжевого дома.

ИСТОЧНИК KP.RU