Олег Маханько покинет пост главы инспекции госстройнадзора администрации Владимирской области
С ним не стали продлять контракт
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6 апреля Олег Маханько был освобожден от должности начальника инспекции госстройнадзора администрации Владимирской области. У него закончился срок действия контракта, который продлять не стали.
Должность главы инспекции гостройнадзора Олег Маханько занял 5 апреля 2019 года. В администрацию Владимирской области он пришел из администрации города Владимира. Ранее он возглавлял отдел архитектурно-строительного надзора управления архитектуры и строительства мэрии. Также, ранее он возглавлял управление капитального строительства Оранжевого дома.
ИСТОЧНИК KP.RU