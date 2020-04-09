Владимирские пожарные вывели дядю и племянника из огня

9 Апр 2020 2020-04-09T10:34:35+03:00

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Пожар вспыхнул в областном центре на проезде Лакина около четырех утра 9 апреля. Как оказалось, загорелось в квартире на третьем этаже загорелось постельное белье и внутренняя отделка комнаты. Всего выгорело четыре квадратных метра. Когда вспыхнул пожар, в квартире находились двое – пожилой мужчина и его племянник, пытавшиеся потушить пламя своими силами с помощью спасательных устройств. Сотрудники МЧС помогли им, а потом сами потушили огонь. Для этого потребовались усилия 22 человек. Из-за пожара пришлось спасать не только обитателей квартиры, но и эвакуировать десять человек, живущих в подъезде. Пострадал только семидесятитрехлетний хозяин квартиры – у него обожжены руки. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU