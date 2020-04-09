Пожар в пятиэтажке Владимира: один получил ожоги, двоих спасли и десятерых эвакуировали

9 Апр 2020 2020-04-09T10:29:16+03:00

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В 03.44 9 апреля пожарным сообщили о возгорании в пятиэтажном доме на проезде Лакина. Сотрудники МЧС, приехавшие на место, увидели, что горит квартира на 3 этаже - полыхает постельное белье и отделка на площади 4 квадратных метра.

На момент пожара в квартире находились двое человек: пожилой мужчина и его племянник. Они пытались самостоятельно потушить пламя. Сотрудники МЧС вывели их из огня, а также эвакуировали 10 человек. Один мужчина 1947 года рождения получил ожоги конечностей.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU