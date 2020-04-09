Пожар в пятиэтажке Владимира: один получил ожоги, двоих спасли и десятерых эвакуировали
В 03.44 9 апреля пожарным сообщили о возгорании в пятиэтажном доме на проезде Лакина. Сотрудники МЧС, приехавшие на место, увидели, что горит квартира на 3 этаже - полыхает постельное белье и отделка на площади 4 квадратных метра.
На момент пожара в квартире находились двое человек: пожилой мужчина и его племянник. Они пытались самостоятельно потушить пламя. Сотрудники МЧС вывели их из огня, а также эвакуировали 10 человек. Один мужчина 1947 года рождения получил ожоги конечностей.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.
ИСТОЧНИК KP.RU