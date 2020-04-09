2020-04-09T10:24:39+03:00
Звезды

Артисты владимирского драмтеатра запустили онлайн-сериал "Варшавская мелодия"

Девять спектаклей пройдут в интернете, причем артисты играют свои роли, не выходя из дома
Алексей СУХОВ
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Артисты владимирского театра драмы выпустили онлайн-премьеру многосерийного спектакля "Варшавская мелодия". Валерия Емельянова и Александр Аладышев создали новую театральную форму – онлайн-спектакль на двоих.

6 апреля владимирцы смогли увидеть первую серию онлайн-спектакля по пьесе известного драматурга Леонида Зорина, который ушёл из жизни 31 марта этого года. Постановку наши артисты решили посвятить его памяти. История любви героев пьесы Виктора и Гелены состоит из девяти серий. Вторую серию "Варшавской мелодии" актёры покажут онлайн 10 апреля в 16.00. Трансляция пройдет на сайте драмтеатра. Артисты записываются, находясь каждый в своём доме, ни разу не встречаясь за время записи.

«Артисты нашего театра драмы – пионеры, первопроходцы в создании новых театральных форм, которые приспособлены именно для онлайн-показов и трансляций. Они создают яркие работы, которые востребованы публикой, привлекают большой интерес взрослой и детской аудитории. Сейчас они приготовили для жителей еще один сюрприз: в новом проекте будут читать онлайн стихи владимирских поэтов», - рассказала директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Артисты владимирского драмтеатра запустили онлайн-сериал "Варшавская мелодия"
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