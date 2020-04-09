Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 9 апреля 2020 года: за сутки 24 новых случаев

9 Апр 2020 2020-04-09T10:33:11+03:00

Всего в регионе 38 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции

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Во Владимирской области резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 10.00 9 апреля, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 случаев заболевания.

Новые случаи заражения подтвердились в:

Муроме — 10

Коврове — 5

Кольчугино — 2

Петушках — 1

Гусь-Хрустальном — 1

Судогде — 1

Юрьев-Польском — 1

Александрове — 1

Собинке — 1

ЗАТО городе Радужном — 1

ИСТОЧНИК KP.RU