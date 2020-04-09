Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 9 апреля 2020 года: за сутки 24 новых случаев
Всего в регионе 38 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции
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Во Владимирской области резко увеличилось количество заболевших коронавирусом. По данным регионального управления Роспотребнадзора на 10.00 9 апреля, за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 24 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 38 случаев заболевания.
Новые случаи заражения подтвердились в:
Муроме — 10
Коврове — 5
Кольчугино — 2
Петушках — 1
Гусь-Хрустальном — 1
Судогде — 1
Юрьев-Польском — 1
Александрове — 1
Собинке — 1
ЗАТО городе Радужном — 1
ИСТОЧНИК KP.RU