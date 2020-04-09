В аптеки Владимирской области завезли полмиллиона медицинских масок

9 Апр 2020 2020-04-09T10:11:55+03:00

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Во Владимирскую область наконец начали поставлять медицинские маски. Как рассказал врио первого заместителя губернатора Александр Ремига, на этой неделе в аптечные сети региона поставлено 500 тысяч медицинских масок. В том числе маски завезли в 36 аптек в небольших городах и поселках.

Поставка еще 400 медицинских масок в аптеки Владимирской области ожидается на следующей неделе. Областная администрация, как сообщил врио вице-губернатора, держит на контроле такие поставки. Однако о стоимости масок ничего не сообщается. Дело в том, что эти медицинские изделия на входят в перечень жизненно необходимых средств и препаратов, цены на которые регулируются государством, и аптеки могут их устанавливать сами. В среднем одна медицинская маска в аптеках Владимира стоит от 35 до 50 рублей.

Также, кроме медицинских масок, которые можно продавать только в лицензированных аптеках, во Владимирскую область поставляются респираторы и фильтрующие повязки. Со следующей недели их можно будет купить в супермаркетах крупных торговых сетей – «Глобус», «Магнит» и «Пятёрочка». "На этой неделе ожидаем в каждую из этих сетей поставки в размере 10 тысяч штук», – сообщил Александр Ремига.

ИСТОЧНИК KP.RU