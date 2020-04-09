2020-04-09T09:46:04+03:00
Происшествия

Два москвича приехали в Петушинский район и украли тут элитный алкоголь и две банки кофе

Товары они спрятали под одежду
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Петушинском районе будут судить двух жителей Московской области 46 и 49 лет. Их обвиняют в краже продуктов из магазина. Да не простых, а элитного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в июле 2018 года двое ранее судимых мужчин приехали в поселок Вольгинский. Здесь они и занялись воровством. В местном торговом зале они украли 10 бутылок элитного алкоголя. На этом товарищи не успокоились и в тот же день из другого сетевого магазина украли две банки кофе и 5 бутылок алкоголя. Все товары они прятали под одежду, прикрывая друг друга, и беспрепятственно проходили через кассу.

Воришек нашли по камерам видеонаблюдения, установленным в торговых залах супермаркетов. Вычислить их удалось после того, как стало ясно, что эта парочка фигурирует на записях из обоих магазинов. После долгих поисков, воришек поймали. Они сознались в воровстве и сказали, что частью похищенного они расплатились в такси, остальное выпили сами. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирская мэрия объявила аукцион на разработку концепции парка у ДТЮ
Владимирский детсад №83 получит 500 тысяч рублей за победу в конкурсе «Детский сад года»
Олег Маханько покинет пост главы инспекции госстройнадзора администрации Владимирской области
Владимирские пожарные вывели дядю и племянника из огня
Пожар в пятиэтажке Владимира: один получил ожоги, двоих спасли и десятерых эвакуировали
Артисты владимирского драмтеатра запустили онлайн-сериал "Варшавская мелодия"
Количество зараженных коронавирусом во Владимирской области на 9 апреля 2020 года: за сутки 24 новых случаев
В аптеки Владимирской области завезли полмиллиона медицинских масок
Два москвича приехали в Петушинский район и украли тут элитный алкоголь и две банки кофе
Ковровчанина могут лишить свободы на 10 лет за покупку наркотика
В Ковровском районе браконьеры застрелили двух лосей
Владимирский автовокзал дезинфицируют два раза в день
Ковровчанина, устроившего летом 2019 года взрыв бытового газа в многоквартирном доме, признали невменяемым
Владимирцам разрешили самоизолироваться на садовых участках, даче и в деревне
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Клиенты ВТБ могут покупать юани, франки и фунты напрямую на Московской бирже
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах