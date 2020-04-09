Два москвича приехали в Петушинский район и украли тут элитный алкоголь и две банки кофе

9 Апр 2020 2020-04-09T09:46:04+03:00

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В Петушинском районе будут судить двух жителей Московской области 46 и 49 лет. Их обвиняют в краже продуктов из магазина. Да не простых, а элитного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба областной полиции, в июле 2018 года двое ранее судимых мужчин приехали в поселок Вольгинский. Здесь они и занялись воровством. В местном торговом зале они украли 10 бутылок элитного алкоголя. На этом товарищи не успокоились и в тот же день из другого сетевого магазина украли две банки кофе и 5 бутылок алкоголя. Все товары они прятали под одежду, прикрывая друг друга, и беспрепятственно проходили через кассу.

Воришек нашли по камерам видеонаблюдения, установленным в торговых залах супермаркетов. Вычислить их удалось после того, как стало ясно, что эта парочка фигурирует на записях из обоих магазинов. После долгих поисков, воришек поймали. Они сознались в воровстве и сказали, что частью похищенного они расплатились в такси, остальное выпили сами. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU