Ковровчанина могут лишить свободы на 10 лет за покупку наркотика
Он заказал наркотик для себя через интернет
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Направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконном приобретении и хранении, без цели сбыта, наркотиков.
В мае 2019 года ковровчанин решил купить для личного употребления наркотическое средство. Для этого на одном из сайтов он оплатил покупку и получил координаты местности, где сбытчик заранее спрятал наркотик. В тот же день ковровчанин забрал покупку, однако попался полицейским.
Местному жителю может грозить лишение свободы от 3 до 10 лет.
Уголовное дело рассмотрит Ковровский городской суд.
ИСТОЧНИК KP.RU