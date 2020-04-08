В Ковровском районе браконьеры застрелили двух лосей
Сумма ущерба составила 640 тысяч рублей
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Недалеко от села Великово Ковровского района было найдено место разделки с останками и шкурами двух лосей - самца и самки. В них выстрелили из оружия. В результате незаконной охоты сумма ущерба государственному охотничьему фонду Российской Федерации составила 640 тысяч рублей.
Ковровская городская прокуратура направила материалы проверки в полицию. Возбуждено уголовное дело о незаконной охоте на лосей.
ИСТОЧНИК KP.RU