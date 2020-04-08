Владимирский автовокзал дезинфицируют два раза в день
Ожидающих просят заранее выйти на улицу
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Дезинфекция автовокзала во Владимире проводится два раза в день, а то и больше. Несмотря на то, что дезинфицирующее средство покровской компании «Полисепт» малотоксично и неопасно для людей, санобработку выполняют в пустом вокзале - ожидающих заранее просят выйти на улицу.
Это средство образует на поверхности защитную пленку, микробы и вирусы погибают, попадая на нее. Дезинфекцию проводят не только в центральном зале Владимирского автовокзала, но и на всех автостанциях ГУП «Автовокзал».
ИСТОЧНИК KP.RU