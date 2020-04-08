2020-04-08T17:08:00+03:00
Происшествия

Ковровчанина, устроившего летом 2019 года взрыв бытового газа в многоквартирном доме, признали невменяемым

Следственный комитет требует от суда направить его на принудительное лечение в психиатрическую больницу
Алексей СУХОВ
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После взрыва газа во многих квартирах выбило окна. Предоставлено Следственным комитетом РФ по Владимирской области.После взрыва газа во многих квартирах выбило окна. Предоставлено Следственным комитетом РФ по Владимирской области.
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В суд направлено уголовное дело в отношении 48-летнего жителя Коврова, устроившего взрыв бытового газа поздним вечером 28 июня 2019 года в доме по улице Зои Космодемьянской, из-за чего погибли двое и еще 9 человек пострадали.

По данным следственного комитета РФ по Владимирской области, мужчина в тот день был пьян. И под алкогольными парами он выгнал мать из дома. Затем проследовал на кухню, разрезал соединительные шланги включенных на тот момент газовых приборов – плиты и водонагревательной колонки. И поджег. До поры до времени это просто горело, но ночью, когда по вызову матери в квартиру уже пытались проникнуть сотрудники полиции и МЧС, газ сдетонировал. В результате произошедшего разрушилась межквартирная перегородка, в нескольких квартирах выбило стекла. В квартире погиб 70-летний пенсионер-инвалид - отец мужчины. В соседней квартире сильно обгорела пенсионерка, скончавшаяся в больнице 6 августа 2019 года. Сильно пострадали сотрудники полиции и МЧС. Медицинская помощь и госпитализация от ожогов, отравления угарным газом, ушибов, переломов потребовалась еще семи людям: 3 сотрудникам полиции, одному сотруднику поисково-спасательного отряда, а также 3 пожилым жителям дома.

Во время следствия выяснилось, что мужчина раньше уже проходил лечение в стационаре психиатрической клиники, находился под наблюдением врачей, имеет 2 группу инвалидности по психиатрическому заболеванию. На допросе он сказал, что плохо помнит события, "слышал голоса", "решил посмотреть, как работают газовые шланги". Эксперты посчитали мужчину невменяемым. Сейчас он уже помещен в клинику. На суде будет решаться вопрос о том, чтобы оставить его там на длительный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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