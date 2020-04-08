Владимирцам разрешили самоизолироваться на садовых участках, даче и в деревне

8 Апр 2020 2020-04-08T16:50:25+03:00

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Режим самоизоляции во Владимирской области все больше напоминает режим чрезвычайной ситуации, пусть и с оговорками. По новому указу Губернатора Владимира Сипягина владимирцам разрешили самоизолироваться на садовом участке, на даче и в деревне (с возможностью заниматься огородничеством и садоводством).

Однако эта мера не распространяется на тех, кому выдали постановления главного государственного санитарного врача по Владимирской области о нахождении в режиме изоляции. В путь можно отправиться, имея на руках документ, устанавливающий ваше право на собственность землей, дачей, домом и так далее.

Напомним, что до 30 апреля жителей в добровольно-принудительном порядке просят сидеть дома. Выходить можно лишь тем, у кого работа не прекращается даже во время коронавируса, если срочно нужно в больницу или в магазин за продуктами. Также можно выгулять домашнего питомца в пределах 100 метров от дома (но не ребенка) и вынести мусор. Граждане должны соблюдать дистанцию между собой не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

ИСТОЧНИК KP.RU