2020-04-08T16:12:33+03:00
Общество

Владимирская область приобретёт 15 автомобилей скорой помощи для борьбы с коронавирусом

На эти цели из областного бюджета выделено 57,5 миллиона рублей
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из областного бюджета выделено 57,5 млн рублей на приобретение 15 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Современные автомобили, по данным "белого дома", будут оснащены всем необходимым оборудованием для проведения реанимационных мероприятий и экспресс-анализов – аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, кислородными баллонами с ингалятором, электрокардиографами, глюкометрами, комплектами носилок и многим другим. Ожидается, что машины скорой помощи прибудут в регион уже в конце текущего месяца.

Кроме того, в середине этого года во Владимирской области будет обновлен автопарк реанимобилей за счёт федерального бюджета. Регионам выделено 5,2 млрд рублей на приобретение 1200 автомобилей скорой медицинской помощи класса "С". Часть средств пойдет и в 33 регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирский автовокзал дезинфицируют два раза в день
Ковровчанина, устроившего летом 2019 года взрыв бытового газа в многоквартирном доме, признали невменяемым
Владимирцам разрешили самоизолироваться на садовых участках, даче и в деревне
ВТБ запускает собственную программу кредитных каникул с увеличенным лимитом
ВТБ: россияне на треть сократили свои траты в период самоизоляции
Клиенты ВТБ могут покупать юани, франки и фунты напрямую на Московской бирже
ВТБ начал выдавать беспроцентные кредиты предпринимателям в регионах
Владимирская область приобретёт 15 автомобилей скорой помощи для борьбы с коронавирусом
Семнадцатилетняя гастролерша грабила детей в Муроме
Рейд по Клязьме: сотрудники ГИМС отправили по домам 20 рыбаков
Губернатор Владимирской области внес на согласование в ЗС кандидатуры своих новых заместителей
Ковровчанин ударил по голове женщину и выхватил сумку с деньгами
В Меленках пожарные спасли 20 жителей дома, который поджег подросток
Житель Подмосковья попытался изнасиловать двух девушек во Владимире в день выхода с зоны
Антивирусные онлайн - концерты французского пианиста Николя Челоро переносятся
Житель Мурома нашел в магазине чужую банковскую карточку и начал тратить с нее деньги
Владимирцы могут позвонить на горячую линию и узнать о своих правах во время самоизоляции
Апрельские пенсии во Владимирской области доставят до 12 апреля
Строительство высоток во Владимирской области продолжится даже в условиях распространения коронавируса
Во Владимирской области из-за коронавируса запретили работу реставрационных мастерских и фирм, оказывающих бытовые услуги
Для тех, кто дома — Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза
Губернатор Владимир Сипягин поздравил жителей Владимирской области с еврейским праздником Песах
Во Владимирской области закончилась эпидемия ОРВИ
Прием налоговых деклараций во Владимирской области продлен до 30 июля
В судах Владимирской области жителей не принимают до конца апреля
Коронавирус во Владимирской области: два новых случая заражения в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах
Работающим пенсионерам во Владимирской области на период самоизоляции положен больничный