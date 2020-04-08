Владимирская область приобретёт 15 автомобилей скорой помощи для борьбы с коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T16:12:33+03:00

На эти цели из областного бюджета выделено 57,5 миллиона рублей

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Из областного бюджета выделено 57,5 млн рублей на приобретение 15 автомобилей скорой медицинской помощи класса "В" для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Современные автомобили, по данным "белого дома", будут оснащены всем необходимым оборудованием для проведения реанимационных мероприятий и экспресс-анализов – аппаратами ИВЛ, дефибрилляторами, кислородными баллонами с ингалятором, электрокардиографами, глюкометрами, комплектами носилок и многим другим. Ожидается, что машины скорой помощи прибудут в регион уже в конце текущего месяца.

Кроме того, в середине этого года во Владимирской области будет обновлен автопарк реанимобилей за счёт федерального бюджета. Регионам выделено 5,2 млрд рублей на приобретение 1200 автомобилей скорой медицинской помощи класса "С". Часть средств пойдет и в 33 регион.

ИСТОЧНИК KP.RU