Семнадцатилетняя гастролерша грабила детей в Муроме

8 Апр 2020 2020-04-08T15:04:25+03:00

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Несовершеннолетняя гостья из Нижегородской области приехала в Муром в конце января этого года. Увидев около железнодорожного вокзала девочку, убиравшую в карман мобильный телефон, девица обманула ребенка и забрала сотовый. Но одиннадцатилетняя школьница не растерялась и, схватив обманщицу за руку, стала кричать, привлекая внимание прохожих. Испугавшись, гостья вернула телефон и убежала. В тот же день семнадцатилетняя девушка подошла к другой одиннадцатилетней школьнице, разговаривавшей по мобильному телефону, и потребовала отдать аппарат. Но испуганную девочку заметили прохожие и потребовали у старшей гостьи вернуть аппарат. Та отдала и вновь убежала. Вскоре приезжая девушка нашла очередную жертву и подойдя к еще одной одиннадцатилетней школьнице потребовала отдать телефон. Испуганная девочка сообщила, что аппарата у нее нет, но семнадцатилетняя девушка, представившаяся сотрудницей полиции, заявила, что проведет досмотр. В вещах ребенка она обнаружила 350 рублей и, ударив школьницу, забрала деньги. После этого приезжая отобрала дорогой смартфон у двенадцатилетней школьницы. Родители четырех девочек обратились в полицию, ученицы смогли описать нападавшую на них несовершеннолетнюю и ее скоро нашли. Как выяснили следователи, семнадцатилетняя девушка учится в колледже, но часто прогуливает его, живет в неполной семье, где единственный источник дохода – пенсия бабушки. Мама с воспитанием подростка не справляется и ее дочь общается с людьми намного старше, в том числе судимыми. Рассматривать дело предстоит Муромскому городскому суду.

ИСТОЧНИК KP.RU