Рейд по Клязьме: сотрудники ГИМС отправили по домам 20 рыбаков

8 Апр 2020 2020-04-08T15:02:11+03:00

Хочется верить, что рыбаки до 30 апреля не вернутся на реку

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В период режима полной самоизоляции, который действует во Владимирской области, сотрудники ГИМС проводят рейды, в рамках которых просят рыбаков пойти домой. Так, очередной рейд был проведен 8 апреля на берегу Клязьмы в городе Владимире.

К сожалению, много рыбаков в этот день находилось не у себя дома.

- Сотрудники ГИМС побеседовали более чем с 20 рыбаками, призвали их покинуть водоем, оставаться дома и соблюдать режим полной самоизоляции, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Хочется верить, что рыбаки до 30 апреля не вернутся на реку и будут соблюдать все рекомендации.

ИСТОЧНИК KP.RU