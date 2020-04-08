2020-04-08T15:02:02+03:00
Политика

Губернатор Владимирской области внес на согласование в ЗС кандидатуры своих новых заместителей

Областной парламент рассмотрит кандидатуры Александра Ремиги и Романа Годунина
Артём Черепанов
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил в Законодательное Собрание региона на рассмотрение кандидатуры своих новых заместителей Александра Ремиги и Романа Годунина. Они заняли места ушедших в отставку врио вице-губернаторов Максима Брусенцова и Александра Байера.

Отметим, что кандидатуры предыдущих кураторов областной промышленности и ЖКХ депутатами ЗС согласованы не были.

ИСТОЧНИК KP.RU

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