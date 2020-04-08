Ковровчанин ударил по голове женщину и выхватил сумку с деньгами

8 Апр 2020 2020-04-08T14:35:14+03:00

Деньги он забрал, а сумку и документы выбросил

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Завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 44-летнего ковровчанина. По данным УМВД, в ноябре прошлого года он ночью на улице ударил женщину несколько раз по голове, после чего сорвал с плеча сумку и убежал. В сумке находились документы, банковские карты, деньги. Потерпевшая сообщила в полицию.

Полицейские, объезжая территорию, задержали по приметам подозреваемого. Он указал место, где выбросил документы и сумку.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU