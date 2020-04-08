В Меленках пожарные спасли 20 жителей дома, который поджег подросток

8 Апр 2020 2020-04-08T14:20:34+03:00

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Меленковские пожарные спасли 20 жителей горящего дома № 19 по улице Мира. Пожар произошел 7 апреля, сигнал о нем поступил в тревожное ведомство в 13.35. Через шесть минут открытое возгорание уже было потушено. Жителей дома эвакуировали при помощи автоцистерны и трехколенной лестницы.

Наиболее очевидной причиной пожара в ГУ МЧС по Владимирской области называют поджег. . Предполагаемый виновник происшествия найден, это местный подросток. Материалы дела переданы полиции.

Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра. Сгорели две коляски. Пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 9 человек и 3 единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU