2020-04-08T14:08:57+03:00
Происшествия

Житель Подмосковья попытался изнасиловать двух девушек во Владимире в день выхода с зоны

На свободе он пробыл всего один день
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении 35-летнего жителя Подмосковья, обвиняемого в двойной попытке изнасилования. Преступление молодой человек совершил буквально в тот же день, как вышел из владимирской зоны, где сидел за кражу.

Из места заключения житель Подмосквья освободился 27 декабря 2019 года. Выйдя на улицу, он отправился праздновать освобождение. Пил весь день до вечера. Ближе к ночи на улицах города он приметил двух девушек, и стал их преследовать. Оставаясь в тени, мужчина «сопроводил» своих жертв до общежития, где напал на них в туалете. Угрожая убийством, он пытался изнасиловать одну из девушек, но та дала отпор и убежала, позвав на помощь соседей. Это ничуть не смутило нападавшего, и он напал на вторую девушку. Та тоже сумела вырваться и убежать. В тот же день обе девушки написали заявление в полицию.

Неудавшегося насильника задержали вечером следующего дня. На данный момент он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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