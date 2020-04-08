2020-04-08T14:00:25+03:00
Звезды

Антивирусные онлайн - концерты французского пианиста Николя Челоро переносятся

Они пройдут после того, как закончится период самоизоляции
Виктория СУХОВА
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9 апреля должен был состояться онлайн-концерт французского композитора и пианиста Николя Челоро. Однако концерт решили перенести. Выступления возобновятся после завершения периода самоизоляции.

Как и было заявлено, исполнитель выступит в интерьерах Суздальского кремля, Музея хрусталя имени Мальцовых и усадьбы Храповицких в Муромцево.

Следить за обновлениями можно в группе Владимиро-Суздальского музея-заповедника ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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