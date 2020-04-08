Житель Мурома нашел в магазине чужую банковскую карточку и начал тратить с нее деньги

8 Апр 2020 2020-04-08T13:48:37+03:00

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В начале марта 38-летний житель Мурома обратился в полицию с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты. Мужчина пояснил, что днем ранее он потерял банковскую карту, а когда решил пойти в магазин, то ее не обнаружил. Общий ущерб составил более семи тысяч рублей.

По подозрению в причастности к хищению денежных средств был задержан 53-летний житель города Мурома. Банковская карта была изъята.

- Задержанный свою вину признал и пояснил, что, находясь в магазине, заметил лежащий на полу кошелек. Подобрав, обнаружил в нем банковскую карту и решил оставить ее себе. Пользуясь тем, что карта имела бесконтактную технологию оплаты, мужчина неоднократно использовал ее для совершения покупок в магазинах города, - сообщили в областном УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество с использованием электронных средств платежа". Максимальное наказание - до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU