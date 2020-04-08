2020-04-08T13:31:11+03:00
Общество

Владимирцы могут позвонить на горячую линию и узнать о своих правах во время самоизоляции

За последние дни поступило уже более 100 обращений
Виктория СУХОВА
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Продолжает работу «горячая линия» Уполномоченного по правам человека во Владимирской области по телефону: 8 (4922) 531131.

Вы можете звонить с 9:00 до 17:00 с понедельника по пятницу включительно, и сотрудники аппарата регионального омбудсмена ответят на ваши вопросы. За последние дни поступило уже более 100 обращений с просьбами разъяснить права или содействовать в их защите.

С начала апреля от пенсионеров начали поступать звонки по срокам получения апрельской пенсии в отделениях Сбербанка.

«К сожалению, некоторые пенсионеры не могут получить пенсию из-за закрытых отделений Сбербанка. Например, 1 апреля так произошло в Петушках. На дверях было размещено объявление, что ближайшие отделения находятся в других городах. Пенсионеры не должны страдать из-за закрытых офисов. Им важно вовремя получать пенсию. Поэтому перед походом в банк лучше заранее посмотреть, работает ли данное отделение в этот день или нет. График работы офисов размещён на официальном сайте банка, а также в интернет-банке. К сожалению, эта услуга доступна далеко не всем пенсионерам. Полученная информация от заявителей была направлена в Сбербанк и губернатору. Мы ждём соответствующих решений.Тем же, кто получает пенсию на почте, наоборот, не следует туда направляться. Почтальоны сами доставят пенсии и социальные выплаты всем получателям на дом», - подчеркнула региональный омбудсмен Людмила Романова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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