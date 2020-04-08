Апрельские пенсии во Владимирской области доставят до 12 апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T13:11:19+03:00

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Отделение Пенсионного фонда России по Владимирской области сообщает, что доставка пенсий на дом через Почту России в апреле проходит с 3 по 12 апреля. Гражданам, получающим пенсии через кредитные организации до 8 числа каждого месяца, апрельские выплаты были зачислены на счета уже 27 марта.

В рамках принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период нерабочих дней, установленных по 30 апреля, во Владимирской области все выплаты по линии Пенсионного Фонда России через кредитные организации, ежемесячно перечисляемые до 25 числа, будут осуществлены 9 апреля, независимо от района и фактической даты получения пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU