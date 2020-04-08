Строительство высоток во Владимирской области продолжится даже в условиях распространения коронавируса

8 Апр 2020 2020-04-08T13:08:03+03:00

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Строительство высотных домов во Владимирской области продолжится, несмотря на распространение коронавируса. Губернатор Владимир Сипягин утвердил список организаций, на которые не распространяются ограничения из-за COVID-19. В него вошли:

– организации, выполняющие аварийно-восстановительные работы, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт;

– организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации дистанционным способом;

– производители строительных материалов;

– организации, продающие строительных материалов;

– организации, осуществляющие строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.

Во Владимирской области на сегодняшний день 52 застройщика возводят 113 многоквартирных домов по договорам строящихся объектов.

7 апреля врио заместителя Губернатора Роман Годунин провёл рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков региона с участием представителей департамента строительства и архитектуры. Строители заверили, что на всех возводимых объектах работы будут продолжены в штатном режиме со строгим соблюдением всех необходимых мер безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU