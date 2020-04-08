Строительство высоток во Владимирской области продолжится даже в условиях распространения коронавируса
Строительство высотных домов во Владимирской области продолжится, несмотря на распространение коронавируса. Губернатор Владимир Сипягин утвердил список организаций, на которые не распространяются ограничения из-за COVID-19. В него вошли:
– организации, выполняющие аварийно-восстановительные работы, осуществляющие строительство, реконструкцию и капитальный ремонт;
– организации, выполняющие проектные и изыскательские работы, осуществляющие экспертизу проектно-сметной документации дистанционным способом;
– производители строительных материалов;
– организации, продающие строительных материалов;
– организации, осуществляющие строительно-монтажные работы в рамках реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса.
Во Владимирской области на сегодняшний день 52 застройщика возводят 113 многоквартирных домов по договорам строящихся объектов.
7 апреля врио заместителя Губернатора Роман Годунин провёл рабочую встречу с представителями крупнейших компаний-застройщиков региона с участием представителей департамента строительства и архитектуры. Строители заверили, что на всех возводимых объектах работы будут продолжены в штатном режиме со строгим соблюдением всех необходимых мер безопасности.
ИСТОЧНИК KP.RU