2020-04-08T13:00:50+03:00
Общество

Во Владимирской области из-за коронавируса запретили работу реставрационных мастерских и фирм, оказывающих бытовые услуги

Продавать стройматериалы можно только дистанционно
Артём Черепанов
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7 апреля губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес изменения в указ № 77 с перечнем организаций, которым разрешено работать в условиях распространения коронавирусной инфекции. Из него были вычеркнуты фирмы, занимающиеся реставрационными работами и компании, оказывающие бытовые услуги.

Фирмам, продающим строительные материалы, а также компаниям, занимающимся проектными и изыскательными работами, разрешено работать только дистанционно.

В новой редакции Указа также уточнено, что максимальное количество педагогов образовательных организаций всех типов независимо от организационно-правовой формы и формы собственности необходимо перевести на работу в удалённом доступе, то есть без посещения образовательного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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