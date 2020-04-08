2020-04-08T12:00:31+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин поздравил жителей Владимирской области с еврейским праздником Песах

Праздник Исхода начинают отмечать 8 апреля с первой звездой
Анна ДЕКТЯРЕВА
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8 апреля еврейская община Владимирской области вместе со всеми единоверцами мира будет отмечать праздник Песах. По еврейским традициям, Песах празднуется в честь исхода евреев из Египта, где они находились в рабстве и откуда их вывел пророк Моисей. В этом году Песах владимирские евреи будут отмечать не совсем по канонам - коррективы внес коронавирус. По правилам, в этот день вся семья и родня должны собираться вместе, однако из-за режима самоизоляции во Владимирской области это невозможно, поэтому Песах придется встречать по квартирам и домам в том составе, в каком там живут.

Самый классический атрибут праздника - мацу, пресные лепешки, испеченные без закваски - тоже придется печь самим. В продаже маца во Владимире есть в одном месте - в "Ашане" на Тракторной - но туда не каждый может попасть, опять же из-за режима самоизоляции.

С праздником Песах всех земляков внезапно поздравил губернатор Владимир Сипягин. В поздравлении говорится: "Песах символизирует освобождение людей от рабства, стремление к свободе, обретение духовных ценностей. Он обращает верующих к непреходящим идеалам добра и справедливости. Еврейское сообщество региона вносит достойный вклад в развитие межнационального и межконфессионального мира и согласия, участвует в общественной жизни области, во всех знаковых мероприятиях в сфере государственной национальной политики, ведёт просветительскую, культурную и благотворительную деятельность.

Сердечно поздравляю всех жителей Владимирской области, исповедующих иудаизм, с праздником Песах! Желаю благополучия и процветания, здоровья и удачи!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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