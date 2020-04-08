Во Владимирской области закончилась эпидемия ОРВИ

8 Апр 2020 2020-04-08T11:56:16+03:00

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За последнюю неделю в регионе зарегистрировали 9 594 случая заболеваний ОРВИ, среди заболевших 4077 детей. В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области отмечают, что уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 43,5%. Больше всего от простудных заболеваний страдают во Владимире, в Киржачском и Кольчугинском районах. За неделю в областном центре 2 581 горожан обратились в поликлиники с признаками ОРВИ, в том числе 944 ребенка. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследованы анализы 90 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторно подтвердились десять случаев гриппа и 146 случаев пневмонии, среди подхвативших ее - 35 детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU