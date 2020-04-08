2020-04-08T11:56:16+03:00
Общество

Во Владимирской области закончилась эпидемия ОРВИ

Зато 146 человек свалились с пневмонией
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

За последнюю неделю в регионе зарегистрировали 9 594 случая заболеваний ОРВИ, среди заболевших 4077 детей. В управлении Роспотребнадзора по Владимирской области отмечают, что уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога на 43,5%. Больше всего от простудных заболеваний страдают во Владимире, в Киржачском и Кольчугинском районах. За неделю в областном центре 2 581 горожан обратились в поликлиники с признаками ОРВИ, в том числе 944 ребенка. В лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» исследованы анализы 90 больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Лабораторно подтвердились десять случаев гриппа и 146 случаев пневмонии, среди подхвативших ее - 35 детей.

.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рейд по Клязьме: сотрудники ГИМС отправили по домам 20 рыбаков
Губернатор Владимирской области внес на согласование в ЗС кандидатуры своих новых заместителей
Ковровчанин ударил по голове женщину и выхватил сумку с деньгами
В Меленках пожарные спасли 20 жителей дома, который поджег подросток
Житель Подмосковья попытался изнасиловать двух девушек во Владимире в день выхода с зоны
Антивирусные онлайн - концерты французского пианиста Николя Челоро переносятся
Житель Мурома нашел в магазине чужую банковскую карточку и начал тратить с нее деньги
Владимирцы могут позвонить на горячую линию и узнать о своих правах во время самоизоляции
Апрельские пенсии во Владимирской области доставят до 12 апреля
Строительство высоток во Владимирской области продолжится даже в условиях распространения коронавируса
Во Владимирской области из-за коронавируса запретили работу реставрационных мастерских и фирм, оказывающих бытовые услуги
Для тех, кто дома — Wink увеличил коллекцию бесплатного контента в два раза
Губернатор Владимир Сипягин поздравил жителей Владимирской области с еврейским праздником Песах
Во Владимирской области закончилась эпидемия ОРВИ
Прием налоговых деклараций во Владимирской области продлен до 30 июля
В судах Владимирской области жителей не принимают до конца апреля
Коронавирус во Владимирской области: два новых случая заражения в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах
Работающим пенсионерам во Владимирской области на период самоизоляции положен больничный