Прием налоговых деклараций во Владимирской области продлен до 30 июля

8 Апр 2020 2020-04-08T11:35:40+03:00

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УФНС Владимирской области сообщает, что в связи с эпидемией коронавируса срок подачи налоговых деклараций для граждан продлен на три месяца - до 30 июля. Налоговая служба подчеркивает, что речь о физических лицах, которые должны задекларировать полученных в 2019 году доход и уплатить с него налог. Например, за продажу квартиры, земельного участка, какие-то заработки, с которых налог не удержал работодатель, доход от рынка ценных бумаг. Также сообщить о своих доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, физические лица, с полученных доходов которых не был удержан налог налоговым агентом. Тем жителям Владимирской области, которые подают декларацию исключительно с целью получения налогового вычета, торопиться не надо - для них срок подачи по-прежнему составляет три года с момента получения права на вычет.

Уплатить налог на доход, полученный в 2019 году и подлежащий налогообложению, нужно до 15 июля.

Желательно предоставлять налоговую декларацию через удаленные сервисы, без визита в налоговую инспекцию. Это можно сделать через "Личный кабинет" на сайте УФНС или по почте.

ИСТОЧНИК KP.RU