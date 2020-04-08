2020-04-08T11:32:31+03:00
Общество

В судах Владимирской области жителей не принимают до конца апреля

Рассмотрение большинства дел тоже перенесли на май
Ирина Мальцева
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Пока прием жителей в судах приостановлен до 30 апреля, дел, назначенных к слушанию с на этот месяц, перенесли. Рассматривать в апреле будут только дела нескольких категорий: те, которые нельзя отложить - об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетних или лиц, признанных в установленном порядке недееспособными и аналогичные, дела, рассмотреть которые можно по видеоконференц-связи, и дела, рассмотрение которых не требует проведения судебных заседаний. Также рассмотрят в ближайшее время и административные дела и дела об административных правонарушениях, по которым всеми участниками заявили ходатайства об их рассмотрении в свое отсутствие. Всем владимирцам, у кого перенесли дату судебного заседания, направят повторное уведомление. Подать исковое заявление в суд также можно, но только не лично, а по почте или через спецформу на сайте суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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