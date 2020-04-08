Коронавирус во Владимирской области: два новых случая заражения в Юрьев-Польском и Кольчугинском районах

8 Апр 2020 2020-04-08T12:34:02+03:00

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Официальный сайт российского Минздрава обновил информацию о числе зараженных коронавирусом за последние сутки. Всего во Владимирской области зафиксировано 14 случаев - прирост 8 апреля к предыдущим суткам составил 2 человека. По информации оперативного штаба, эти двое новых зараженных - жители Юрьев-Польского и Кольчугинского районов. Данные о двух зараженных жителях Коврова (причем один из них, как рассказал глава района на пресс-конференции, контактировал более чем с 300 людьми) в официальную статистику пока не попали.

В лабораториях регионального управления Роспотребнадзора и медицинских учреждениях проведено 3474 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Это примерно 700 исследований за последние сутки.

С признаками острых респираторных вирусных инфекций 7 апреля к врачу обратились 1077 человек, с признаками внебольничной пневмонии за 7 апреля – 27 человек. Напомним, с понедельника во Владимирской области на коронавирус тестируют всех жителей с признаками респираторных заболеваний.

Число погибших от коронавируса, к счастью, не увеличилось: по-прежнему один смертельный случай в Коврове.

ИСТОЧНИК KP.RU