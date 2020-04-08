Работающим пенсионерам во Владимирской области на период самоизоляции положен больничный

8 Апр 2020 2020-04-08T10:53:41+03:00

Но не всем, а только тем, кто старше 65 лет

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Режим самоизоляции во Владимирской области особенно строг к жителям старше 65 лет. Им вообще не рекомендуется выходить из дома, помощь в доставке продуктов и лекарств организуют волонтеры. А как быть, если пенсионер в этом возрасте еще работает и на удаленку его перевести невозможно? Увольняться не хочется, новую работу потом найти будет сложно.

В такой ситуации все работающие жители Владимирской области могут взять больничный. Он полагается на период с 6 по 19 апреля всем гражданам старше 65 лет, независимо от самочувствия (дай им бог здоровья). Расчет оплаты больничного будет происходить по общим правилам, выплаты пойдут целиком из ФСС. Оплата больничного придет в течение 7 дней с момента его оформления.

Для того, чтобы работник старше 65 лет ушел на больничный, он должен по телефону или электронной почте сообщить работодателю о своем намерении. Работодатель передаст сведения в Фонд социального страхования. Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудоспособности за период нахождения на карантине. Ходить никуда не надо, и вообще выходить из дома нельзя - это будет расценено как нарушение режима самоизоляции, за что во Владимирской области полагается штраф от 1 до 30 тысяч рублей. Всю информацию можно получить удаленно через электронный кабинет на сайте ФСС lk.fss.ru/recipient или по телефону «горячей линии» ФСС России: 8 (800) 302-75-49.

ИСТОЧНИК KP.RU