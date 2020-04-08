Во Владимирской области вернули пожароопасный сезон

8 Апр 2020 2020-04-08T10:47:03+03:00

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В марте незадолго до коронавируса в 33 регионе вводился ненадолго пожароопасный сезон. Потом был снег, и режим отменили. А сейчас опять возвращают.

С 6 апреля запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. Также владимирцам запретили ходить в лес, причем в том числе и на автомобилях. Исключение сделано лишь для служебного транспорта лесников и предприятий, которым разрешены работы в лесу.

За тем, чтобы в леса не ходили и траву не жгли будут следить ГУ МЧС России по Владимирской области, департамент лесного хозяйства, межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской и Владимирской областям, "Владимирский лесхоз", ООО "Мезиновское торфопредприятие", "Национальный парк "Мещёра", а также частично подструктурные подразделения Министерства обороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU