2020-04-08T11:09:33+03:00
Общество

Глава Судогодского района посоветовал жителям в ожидании кризиса активнее сажать картошку

Александр Смирнов в соцсетях призвал население и работодателей активно готовиться к тяжелому году
Анна ДЕКТЯРЕВАИрина Мальцева
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В группе "Вконтакте" 7 апреля появился длинный пост главы Судогодского района Александра Смирнова. Он призвал жителей в связи с эпидемией и сложной ситуацией в стране особое внимание уделить сельскохозяйственным работам на своих участках.

«Рекомендую всем судогодцам особенно осмысленно подойти этой весной к планированию работ на своих огородах, дачах и с/х участках. Уже сегодня задуматься о возможной непростой ситуации, могущей сложиться к началу зимы», - заявил глава района.

По мнению чиновника, натуральное хозяйство вновь выручит народ, только важно не проспать весенний день, который год кормит. Также глава рекомендовал сельхозпроизводителям района подумать над увеличением посевных площадей для овощей, традиционно выращиваемых в районе: картофель, капуста, морковь, свекла. Кстати, в Судогодском районе активно дезинфицируют дороги, в том числе сельские - понимая, что народ на дачи все равно поедет, стараются обезопасить людей, как могут.

Также Александр Смирнов дал советы бизнесу, эффектно их сформулировав:

1. Провести оптимизацию затрат - «сэкономил - значит заработал!»;

2. Постоянно вести поиск новых форм работы- «полезно все, что позволяет выходить хотя бы в ноль»;

3.Важна ответственность перед партнерами – «хочешь, чтобы рассчитывались с тобой - рассчитывайся сам!»

4. Иди к покупателю - «сено к лошади не ходит!» (учитывая ситуацию);

5. Воспользуйся любой помощью государства – «бери все что дают! (изучай, подстраивайся, "отщипывай"!);

6. Нужно быть вместе –«один в поле не воин!»;

7. Максимально соблюдай установленные эпидограничения - «получивший пулю в грудь, до вражеского окопа не добежит!»

В последнюю неделю главы муниципалитетов стали чуть не ежедневно выступать перед жителями районов - на пресс-конференциях или в соцсетях, донося до них информацию, чего не делает почему-то областная власть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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