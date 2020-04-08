В Юрьев-Польском мужчина обманул на деньги друга, которому пообещал избежать ответственности за ДТП
Завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве. По данным УМВД, мужчина обманул своего приятеля, который попал в ДТП на своей машине и скрылся с места.
31-летний мужчина рассказал о якобы имеющийся видеозаписи у определенных людей, на которой есть то самое ДТП. Чтобы эти люди запись не распространили, "друг" предложил помощь - урегулировать этот вопрос, чтобы попавшего в ДТП мужчину не привлекли к административной ответственности. Но за это попросил вознаграждение.
Попавший в ДТП продал свои телефоны, чтобы дать 10 тысяч для решения вопроса. Мошенник, получив деньги, просто их потратил.
Уголовное дело направлено в суд. За мошенничество мужчину могут лишить свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU