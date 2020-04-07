2020-04-07T17:13:59+03:00
Происшествия

В Петушинском районе 67-летняя женщина "прописала" у себя 12 иностранцев

Ни одного женщина так и не пустила к себе в квартиру
Валерия ПРОНИНА
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С августа по декабрь прошлого года 67-летняя жительница города Покров направила в территориальный отдел по вопросам миграции 12 уведомлений о приезде иностранных граждан и указала место их проживания в своей квартире. Но не такой уж гостеприимной она оказалась: никто из 12 человек не жил в ее квартире. Прописка была фиктивной.

На женщину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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