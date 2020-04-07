2020-04-07T17:05:26+03:00
Общество

Коронавирус во Владимирской области: весеннюю охоту отменили

Госохотинспекция предлагает вернуть деньги за уплаченную пошлину
Виктория СУХОВА
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Указом губернатора Владимирской области от 7 апреля установлено ограничение весенней охоты в 2020 году в виде полного ее запрета на всей территории Владимирской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения.

Охотникам, уплатившим государственную пошлину за получение разрешения, госохотинспекция предлагает 2 варианта действий:

- возврат уплаченной пошлины через бухгалтерию Госохотинспекции, при предъявлении разрешения на добычу охотничьих ресурсов в весеннем сезоне 2020 года, либо для граждан, не получивших разрешение - при предъявлении оригинала платежного документа;

- получение разрешения на добычу охотничьих ресурсов в последующие сезоны охоты, при предъявлении разрешения на добычу охотничьих ресурсов в весеннем сезоне 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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