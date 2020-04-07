Сотрудники СК по Владимирской области доставили продукты ветеранам и пенсионерам
Помощь продолжится
.Фото: Следственный комитет России.
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Сотрудники Следственного комитета России по Владимирской области посетили ветеранов и пенсионеров, которые нуждаются в помощи в период всеобщей самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.
Департаментом соцзащиты и Комплексным центром соцобслуживания были подобраны люди, которые не выходят из дома. По 10 адресам с соблюдением всех правил безопасности офицеры доставили пакеты с продуктами и предметами ухода.
Посещение нуждающихся в помощи сотрудники СК продолжат.
ИСТОЧНИК KP.RU