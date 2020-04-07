Владимирские медики получат стимулирующую выплату за борьбу с коронавирусом

7 Апр 2020 2020-04-07T16:02:40+03:00

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Медикам Владимирской области за дополнительную нагрузку выделили 53,6 млн рублей.

– Врачам скорой помощи, в том числе в составе специализированных выездных бригад – 80 процентов среднемесячного дохода за 9 месяцев 2019 года (22297,6 рубля);

– Среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании скорой помощи – 40 процентов среднемесячного дохода (11148,8 рубля);

– Фельдшерам (медицинским сестрам) по приёму вызовов скорой помощи и передаче их выездным бригадам – 20 процентов среднемесячного дохода (5574,4 рубля);

– врачам подразделений, оказывающим первичную медико-санитарную помощь (в том числе врачам-инфекционистам, врачам общей практики (семейным врачам), врачам-педиатрам, участковым врачам-педиатрам и терапевтам, врачам-пульмонологам) – 80 процентов среднемесячного дохода (22297,6 рубля);

– среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании первичной медико-санитарной помощи, в том числе среднему медицинскому персоналу ФАПов – 40 процентов (11148,8 рубля);

– младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания первичной медико-санитарной помощи – 20 процентов (5574,4 рубля);

– врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях (в том числе врачам-инфекционистам, врачам-анестезиологам-реаниматологам), – 100 процентов (27872 рубля);

– среднему медицинскому персоналу, участвующему в оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, – 50 процентов (13936 рублей);

– младшему медицинскому персоналу, обеспечивающему условия для оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях, – 30 процентов (8361,6 рубля).

ИСТОЧНИК KP.RU