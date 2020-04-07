2020-04-07T15:51:22+03:00
Экономика

Во Владимирской области определены экспортеры года

Впервые на конкурсе присуждались не только первые, но вторые и третьи места
Артём Черепанов
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Конкурсная комиссия во главе с директором департамента инвестиций Владимирской области Дениса Давыдова определила победителей и призеров конкурса «Экспортер года-2019». Пресс-служба администрации Владимирской области отмечает, что вторые и третьи места на конкурсе присуждались впервые.

- «Экспортёр года в сфере промышленности»: 1 место – ООО «Новый ресурс» (г.Ковров), 2 место - ООО «Владимирский завод прецизионных сплавов» (г. Владимир), 3 место – ООО «МНПП «Инициатива» (г. Александров);

- «Экспортёр года в сфере агропромышленного комплекса»: 1 место – ООО «Гарнец» (г. Владимир), 2 место – ООО «Диет Пром» (г. Владимир), 3 место – ООО «Мелагро» (Меленковский район);

- «Экспортёр года в сфере услуг»: 1 место – ООО «ДМЛ-Логистик» (г. Ковров), 2 место – ООО Ювелирный завод «Золотые купола» (г. Покров).

- «Экспортёр года в сфере высоких технологий»: 1 место – ООО НПП «Технофильтр» (г. Владимир), 2 место – АО «НПО «Полицелл» (г. Владимир), 3 место – ООО «Баромембранная технология» (г. Владимир);

- «Прорыв года»: 1 место – ООО «Декорстайлгласс» (г. Гусь-Хрустальный), 2 место – ООО «Бергус» (Суздальский район) и ООО «Производственное объединение «Гефесд» (Судогодский район), 3 место – ООО «Оптикдизайн» (г. Владимир) и ООО «Ева Гласс Стекольный завод» (г. Владимир).

В этом году в конкурсе участвовало более 50 компаний. Больше всего заявок поступило от предприятий сферы промышленности, агропромышленного комплекса, сферы высоких технологий и услуг.

Победители конкурса будут награждены почётными дипломами администрации Владимирской области, сувенирной стелой «Экспортёр года Владимирской области – 2019» и денежным призом в размере 100 тысяч рублей, которые могут быть направлены на ряд дополнительных полезных услуг Центра поддержки экспорта: от брони в гостиницах и до организации выставок и конгрессов за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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