2020-04-07T15:48:24+03:00
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Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи стартует онлайн-неделя английского языка

Она будет посвящена 75-летию победы над фашизмом
Виктория СУХОВА
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Онлайн-неделя английского языка стартует в библиотеке для детей и молодежи!

В этом году она посвящена 75-летию Великой Победы над фашизмом и называется "Flaming Pages of war" - "Пылающие страницы войны".

Сотрудники сектора литературы на иностранных языках познакомят читателей с современной зарубежной прозой, посвященной судьбам стран и людей во время войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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