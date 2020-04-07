Во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи стартует онлайн-неделя английского языка
Она будет посвящена 75-летию победы над фашизмом
Изменить размер текста:
Онлайн-неделя английского языка стартует в библиотеке для детей и молодежи!
В этом году она посвящена 75-летию Великой Победы над фашизмом и называется "Flaming Pages of war" - "Пылающие страницы войны".
Сотрудники сектора литературы на иностранных языках познакомят читателей с современной зарубежной прозой, посвященной судьбам стран и людей во время войны.
ИСТОЧНИК KP.RU