2020-04-07T15:45:44+03:00
Общество

Во Владимирской области установлен пожароопасный сезон

Жечь костры в лесу запрещено
Артём Черепанов
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С 7 апреля во Владимирской области постановлением администрации региона № 220 установлен пожароопасный сезон.

Постановлением запрещается разжигание костров в лесах и на торфяниках, запрещены палы прошлогодней травы. В период высокой пожарной опасности необходимо ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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