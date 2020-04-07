Владимирцы смогут посмотреть концерт с участием артистов цыганского театра «РОМЭН»
8 апреля Владимирская филармония приглашает окунуться в самобытный фольклор цыганского народа.
В сентябре 2015 года в филармонии впервые прошли Дни цыганской культуры - событие очень яркое и музыкальное. В рамках этого проекта зрителям была представлена большая концертная программа «МЫ - ЦЫГАНЕ!» с участием народной артистки России Ирэны МОРОЗОВОЙ (г. Москва) и артистов цыганского театра «РОМЭН».
Зажигательные песни, яркие наряды и неиссякаемая энергия Ирэны Борисовны не оставит равнодушным ни одного зрителя!
Посмотреть концерт в записи можно будет в 18.30 на ютуб канале филармонии.
ИСТОЧНИК KP.RU