Владимирцы смогут посмотреть концерт с участием артистов цыганского театра «РОМЭН»

7 Апр 2020 2020-04-07T15:14:42+03:00

Филармония покажет его в записи на своем канале в ютубе

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8 апреля Владимирская филармония приглашает окунуться в самобытный фольклор цыганского народа.

В сентябре 2015 года в филармонии впервые прошли Дни цыганской культуры - событие очень яркое и музыкальное. В рамках этого проекта зрителям была представлена большая концертная программа «МЫ - ЦЫГАНЕ!» с участием народной артистки России Ирэны МОРОЗОВОЙ (г. Москва) и артистов цыганского театра «РОМЭН».

Зажигательные песни, яркие наряды и неиссякаемая энергия Ирэны Борисовны не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Посмотреть концерт в записи можно будет в 18.30 на ютуб канале филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU