2020-04-07T13:37:34+03:00
Общество

На Пасху во Владимире пустят больше автобусов

Сейчас власти прорабатывают этот вопрос
Виктория СУХОВА
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19 апреля верующие будут праздновать Пасху. И, конечно же, многие поедут на кладбища. Но пустят ли транспорт в условиях коронавируса? В мэрии заверили, что никто автобусы отменять не планирует. Даже наоборот.

- Мы постараемся сделать количество автобусов максимально большим для того, чтобы уменьшить число людей в них. Этот вопрос пока точно не решен, но предварительно мы хотим сделать так, - рассказал сити-менеджер Андрей Шохин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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