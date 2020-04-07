На Пасху во Владимире пустят больше автобусов
Сейчас власти прорабатывают этот вопрос
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19 апреля верующие будут праздновать Пасху. И, конечно же, многие поедут на кладбища. Но пустят ли транспорт в условиях коронавируса? В мэрии заверили, что никто автобусы отменять не планирует. Даже наоборот.
- Мы постараемся сделать количество автобусов максимально большим для того, чтобы уменьшить число людей в них. Этот вопрос пока точно не решен, но предварительно мы хотим сделать так, - рассказал сити-менеджер Андрей Шохин.
ИСТОЧНИК KP.RU