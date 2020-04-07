2020-04-07T13:32:05+03:00
Происшествия

Следком возбудил уголовное дело против директора ЗАО по свиноводству «Владимирское»

Он не платил ни зарплаты, ни налоги
Артём Черепанов
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО по свиноводству «Владимирское» - предприятия, находящегося в предбанкротном состоянии. По данным СУ СК по региону, оно не только продолжало работать, но и не платило зарплату 36 работникам, а также скрывалось от уплаты налогов.

По данным Следственного комитета, с октября 2019 по середину марта 2020 года на основании распорядительных писем директора ЗАО от государственного финансового контроля сокрыто более 9 миллионов рублей. При этом, предприятие задолжало по зарплате 1,4 миллиона рублей.

Руководитель ЗАО по свиноводству «Владимирское», признавая обстоятельства по инкриминируемым деяниям, объяснил свои действия производственными и финансовыми трудностями. Возмещение причиненного государству и гражданам ущерба планирует произвести за счет ожидаемых инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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