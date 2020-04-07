2020-04-07T13:19:42+03:00
Общество

Приезжающих во Владимирскую область из других регионов обяжут сообщать об это по телефону

Их обяжут самоизолироваться на 14 дней
Артём Черепанов
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин внес очередные изменения в указ № 38 «О введении режима повышенной готовности». Теперь всем, кто приезжает во Владимирскую область из других регионов нужно сообщить об этом по телефону горячей линии департамента здравоохранения Владимирской области.

Кроме того, всех приезжающих во Владимирскую область (кроме тех, кто приехал по служебной командировке) придется самоизолироваться на 14 дней.

Телефон горячей линии департамента здравоохранения Владимирской области: 8 (800) 707-42-52

ИСТОЧНИК KP.RU

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