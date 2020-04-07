2020-04-07T13:03:04+03:00
Происшествия

Ковровчанин заплатит за нежелание идти в армию

Он скрывался от военкомата семь лет
Ирина Мальцева
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Двадцатисемилетний ковровчанин очень не хотел отдавать долг стране и идти в армию, поэтому без законных оснований скрывался от военкомата и призыва семь лет: с 2012 по 2019 год. Он долгое время, будучи предупрежденным об уголовной ответственности работниками военного комиссариата, не являлся на призывной пункт, а также игнорировал прохождение призывных мероприятий. В отношении него возбудили уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу, суд признал его виновным. Правда, отбывать реальный срок ковровчанину не придется – он отделался штрафом. Заплатить ему придется 180 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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