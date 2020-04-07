2020-04-07T12:48:36+03:00
Происшествия

В Коврове нашли очередную «резиновую» квартиру

На этот раз иностранцев к себе фиктивно прописывал молодой человек
Ирина Мальцева
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Тридцатитрехлетний житель Коврова с 4 марта по 3 апреля прошлого года прописал у себя пятерых граждан Республики Узбекистан. При этом к себе он их не пустил, жилье не предоставил. При проверке нарушение вскрылось, в отношении ковровчанина возбудили уголовное дело по статье «фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Мировой судья признал мужчину виновным и, соглашаясь с позицией гособвинителя, назначил штраф – тридцать тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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