Семидесятилетний обитатель Ковровского интерната обвиняется в убийстве

7 Апр 2020 2020-04-07T12:35:20+03:00

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Конфликт между двумя обитателями специализированного дома-интерната для престарелых и инвалидов произошел в сентябре прошлого года. Мужчины выпивали и поссорились, но просто руганью дело не ограничилось. Семидесятилетний житель интерната взял нож, подошел к лежащему на кровати знакомому и несколько раз ударил по голове, шее, туловищу. Тот скончался на месте. Теперь пожилому человеку, который до того, как поселился в интернате в марте прошлого года, отбывал срок, предъявлено обвинение в убийстве. Кстати, в интернате нападавшего характеризуют отрицательно, отмечая, что он злоупотребляет спиртными напитками. Сейчас дело передано в Ковровский городской суд.

ИСТОЧНИК KP.RU